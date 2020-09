Krol: "Lozano merita una seconda chance! Milik giocatore di valore, i gol li ha sempre fatti"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ruud Krol, ex difensore del Napoli.

“Il mio arrivo a Napoli 40 anni fa? Avevo già sentito il club a marzo, poi furono aperte le frontiere per gli stranieri. Quindi ho deciso di cambiare, ho vissuto forse i migliori 4 anni della mia vita calcistica. Il mio primo e unico gol con il Brescia? Fu una partita particolare, non avevamo niente da perdere. Napoli mi è rimasta nel cuore. Se ho sentito o visto Juliano dopo il Napoli? Anni fa l'ho visto quando sono stato a Napoli per la festa dei miei 70 anni. Lozano? Merita una seconda chance, per un attaccante è difficile integrarsi subito nel calcio italiano. Non fece la preparazione con il Napoli e si fece male. In questo momento il tempo non è stato a suo favore. Senesi? Non lo conosco molto bene, l'ho visto solo in una gara. Gioca nel Feyenoord che ora è la terza squadra d'Olanda. Non so dire se può giocare a Napoli, il calcio olandese non è come quello italiano. A cosa può ambire il Napoli? Con Sarri si è fatto bene, con Ancelotti meno, Gattuso sta facendo un buon lavoro. Bisogna capire come ci si muoverà sul mercato. Il Napoli sembra una bella squadra. Milik? Lui è un giocatore di valore, anche quest'anno ha segnato tanto, è stato anche un po' sfortunato con gli infortuni alle ginocchia. Insigne? Forse era un po' stanco, ho visto un grande movimento della Nazionale italiana in generale, l'Olanda ha cambiato sistema di gioco e a me non piace. Mohamed Ihattaren? Mi piace, ora deve però trovare il ritmo del gioco. Olanda Under 21? La squadra è molto diversa dalla Nazionale maggiore, molto dipende dalla mentalità dei giocatori".