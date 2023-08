Krol: "Koopmeiners l'ideale per il Napoli, conosce bene la Serie A. Napoli favorito ma c'è l'incognita Natan in difesa"

Ruud Krol è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Koopmeiners starebbe benissimo al Napoli: ha dimostrato di poter stare bene nel campionato italiano, vista la sua ulteriore crescita. Napoli favorito per la vittoria finale del prossimo campionato ma servirà capire come si adatterà Natan al posto di Kim Min-jae: è un brasiliano, servirà del tempo. Anche Kim all'inizio non era quello visto poi nel corso della stagione, Spalletti l'ha aiutato e l'ha trsformato in maniera completa. Accanto a Rrahmani? Juan Jesus ha già giocato tante volte con lui, può essere il favorito all'inizio anche se non rapido come Kim".