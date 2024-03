Krol: "Gimenez per il Napoli dopo Osimhen? Ci sono schemi diversi al Feyenoord, dico..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Ruud Krol, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Santiago Gimenez per il Napoli sarebbe un buon attaccante, mi piace anche se non sta passando il suo momento migliore ultimamente: per un attaccante è tosta non segnare dopo averlo fatto sempre, psicologicamente è qualcosa di difficile ma Santiago resta un centravanti sempre pericoloso nel poter fare qualcosa. Dal Feyenoord al Napoli? Il Napoli non ha uno schema di gioco come quello del Feyenoord, la Serie A è diversa dall’Eredivisie. Zirkzee tecnicamente invece è molto forte, può far gol e può mettere in ritmo i compagni di squadra a colpi di assist”