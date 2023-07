Krol: "Garcia? La scelta non m'ha stupito, ma Rudi ha bisogno di tempo per mettersi all'opera"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore Ruud Krol, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sicuramente può far bene anche quest’anno, rispetto ai miei tempi il calcio è cambiato nel sistema di gioco, il pallone dal portiere gira sui terzini e ancora al portiere: c’è un altro tasso tecnico e Spalletti ha cambiato tutto lo scorso anno. Garcia? La scelta non mi ha stupito, Spalletti ha fatto un lavoro straordinario ma Rudi ha bisogno di tempo per mettersi all’opera: aspettiamo il sostituto di Kim e poi valutiamo”