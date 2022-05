Marek Kozminski è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Piotr Zielnski è un ragazzo molto educato, non fa pesare la sua grandezza nel calcio con grande umiltà. Sta facendo molto bene per periodo lunghi ormai, non è discontinuo. Spero che resti al Napoli per i prossimi anni