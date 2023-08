Kozminski: "Nulla da dire a Zielinski, i soldi stanno comandando il calcio. La sua prima scelta era quella di restare"

Il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminski è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Oggi comandano i soldi, non è criticabile la scelta di Zielinski. E' un'affare per il Napoli e anche per Piotr, lui si trova molto bene a Napoli e in Italia. La prima scelta è stata quella di restare, poi però di fronte a certe offerte è difficile dire di no. Voleva restare a Napoli ancora a lungo, ma nell'ultimo mese la storia è cambiata per il mondo del calcio".