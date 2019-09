Koulibaly racconta il primo incontro con Benitez: "Mise undici bicchieri sul tavolo e mi spiegò gli schemi"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Eccone un estratto:

Napoli le si apre con una telefonata di Benitez....

«E sapete come è andata: ciao, sono Rafa Benitez, e io mettevo giù, pensando fosse uno scherzo di un amico. E invece era proprio lui. Il primo incontro, mi lasciò senza parole: mise i bicchieri, undici, sul tavolo, e disse: noi giochiamo così, ci muoviamo così. Che matto!».



Non avete smesso di sentirvi.

«Persona straordinaria, che ha creduto in me ed ha fatto di tutto per volermi qua. Gliene sarò grato per sempre».