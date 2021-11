Koulibaly: "Non pretendo scuse dai fiorentini, ho avuto tanta solidarietà da loro dopo l'episodio del Franchi. Mi impegnerò sempre nella lotta al razzismo"

Napoli calcio - "Non pretendo scuse dai fiorentini perchè ho ricevuto tanta solidarietà da parte loro". A dirlo con un video è Kalidou Koulibaly che è intervenuto in occasione delle celebrazioni per la festa della Toscana. Ecco le parole del difensore del Napoli:

Razzismo Koulibaly Fiorentina-Napoli