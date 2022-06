Sportitalia, Parlato a CN24: "Sarà l'anno zero, nel Napoli ci sono due teorie di pensiero"

Notizie Napoli calcio. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Ad oggi non bisogna sbilanciarsi, ma molto si capirà dalle permanenze o meno di Koulibaly, Mertens e Fabian. Nel Napoli ci sono due teorie, quella di Spalletti più realista che pone come obiettivo il piazzamento Champions, ed un'altra che è quella di De Laurentiis che ha parlato di Scudetto e di fare tutto il possibile per raggiungerlo.

Per il Napoli è l'anno zero, bisogna ricostruire d'accapo sia sul mercato che come obiettivi. Oggi sbilanciarsi sulle ambizioni è un azzardo e lo sarà anche alla fine del calciomercato.

Su Koulibaly: "Kalidou è insostituibile, anche per la leadership. Non si tratterebbe di una perdita comune, ma bensì la guida della squadra. La società sta ragionando ed è l'unico caso che potrebbe superare la nuova politica stipendi".