Koulibaly: "Marine Le Pen mi spaventa, mi rattrista vedere che ha tanti voti"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al magazine francese, Once Mondial, toccando anche temi politici:

"Siamo nel 2022 e il razzismo è ancora troppo presente: quello per il colore della pelle, per l'appartenenza a una terra... Perché mi piace Napoli? Perché è una terra accogliente per tutti. Io qui non ho mai avuto problemi. Cerco sempre di parlare alle persone, di comprenderle. È qualcosa che bisogna combattere.

Marine Le Pen mi spaventa. Rappresenta l'estremo e per me le cose estreme sono sempre preoccupanti. Mi rattrista vedere i tanti voti che ha: è gente che cerca il cambiamento ma non sarà quello il cambiamento migliore per la Francia".