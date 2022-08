Koulibaly: "La mia storia con il Napoli era finita: ecco perchè ho scelto solo il Chelsea"

Calcio Napoli - Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione al Chelsea. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Premier mi voleva da molto tempo, ma credo in Dio, credo che il momento giusto fosse questo. Forse prima nessun club era pronto, forse il Napoli non voleva farmi partire e non sono il tipo di giocatore che litiga con il suo club per partire. Ho molto rispetto per il proprietario del Napoli, per i suoi tifosi, non mi sono mai imposto per partire. Questa volta però era la volta buona, ho passato 8 anni là, ho avuto un sacco di bei momenti, ho imparato un sacco sul calcio.

Penso che ero arrivato alla fine della mia storia col Napoli, così ho detto ai miei amici che sarei venuto al Chelsea. Perché il Chelsea? Perché è l'unico club che mi ha voluto davvero, il primo contatto c'è stato nel 2019, non è successo ma ero sempre collegato al Chelsea e questa volta le condizioni c'erano tutte. Quindi sono venuto qui e sono molto felice di aggregarmi al Chelsea, alla Premier League, mi sono subito sentito a casa"