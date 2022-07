Bruno Satin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly? Io lo vedrei bene da capitano, è in campo già da anni il leader e il capitano di questo Napoli. La vittoria con il Senegal gli ha dato più sicurezza e fiducia, è difficile trovare queste qualità di leader nel calcio moderno".