Koulibaly, l'entourage: "Non ha mai chiesto al Napoli di essere ceduto. Si troverà per lui la migliore soluzione"

Calciomercato Napoli - Fulvio Marrucco, agente di calciatori e collaboratore di Fali Ramadani, agente di Koulibaly, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ai tempi del Covid il mercato è talmente strano che i numeri variano e non hanno quell'impostazione data negli anni precedenti. Sono poche le squadre che possono spendere e la valutazione di Koulibaly oscilla tra certi numeri, ma per trovare un accordo serve una soluzione tra tre parti, la squadra che offre, chi vende e il calciatore. 4-2-3-1? A centrocampo servono giocatori importanti per farlo. Il mio rapporto con Ramadani? Mi ha affidato alcune cose riguardo l'Italia, è un onore poter lavorare con lui. Troverà la soluzione migliore per Koulibaly. Il calciatore non ha mai chiesto di essere ceduto al Napoli".