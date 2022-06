Koulibaly: "Il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto, potevamo fare meglio!". E sul futuro: "Perderemo alcuni giocatori..."

Parole d’amore da parte del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ai microfoni di BBC Sport Africa. Parole d’amore per i tifosi azzurri, e di riflessione per il futuro.

Sui tifosi cosa dice Koulibaly?

“Mi apprezzano, li apprezzo e loro sanno che sto facendo del mio meglio in campo per loro. Quando giochi e tutti urlano il tuo nome, è fantastico. Possiamo dire che sono cresciuto qui e che i miei figli sono nati qui, quindi ho un legame molto speciale con le persone di Napoli"

In occasione della Coppa d’Africa i napoletani hanno sostenuto il Senegal: “Sono i primi tifosi, ho ricevuto tanti messaggi sui social quando abbiamo vinto il torneo. Sono davvero felice di questo rapporto speciale. Quando i miei amici o i miei fratelli arrivano a Napoli, vengono accolti così bene. C'è qualcosa di speciale tra loro e me"

Nell’intervista a BBC Sport Africa Kalidou Koulibaly ha parlato della stagione di Serie A appena conclusa:

“Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa al titolo è stata qualcosa di importante anche per noi, ma non siamo riusciti ad ottenere i punti che ci servivano per vincere.

I fan erano un po' scontenti perché volevano che lottassimo per il titolo. Considerando il loro affetto, è un peccato e ha fatto davvero male.

Quando giochi per il Napoli, giochi per un piccolo Paese e non devi dimenticarlo. Amano il calcio, amano il loro club e amano i loro colori.

Potevamo fare meglio, ma possiamo essere felici di essere in Champions League la prossima stagione"