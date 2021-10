Koulibaly, il legale: "Gli ho chiesto scusa a nome degli italiani, mi ha risposto che lui difenderà sempre il Paese Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly:

“Il mio parere sugli insulti razzisti a Koulibaly? È uno schifo, in Italia non è mai stata presa in seria considerazione la vicenda del razzismo. Da noi non c’è cultura e lo si può riscontrare dal poco spazio trovato dalla vicenda sui quotidiani nazionali.

Due settimane prima degli insulti di Firenze c’erano stati i cori discriminatori contro Napoli a Udine e il tutto si era risolto con soli 10.000 euro di multa. Faccio fatica a vedere possibili miglioramenti della società italiana su un problema superato brillantemente in tanti altri paesi europei e mondiali.

Reazioni di Koulibaly? Da italiano, gli ho mandato un messaggio di scuse. È bellissimo come abbia risposto e come ripeta sempre che lui gioca nel Paese Napoli, da lui difeso strenuamente contro ogni tipo di insulto. Si sente napoletano. L’unità d’Italia non è mai stata conseguita, ritengo il popolo meridionale molto più maturo di quello settentrionale. Penso che Napoli venga insultata per una questione d’invidia che travalica l’aspetto meramente sportivo.

I colpevoli? Sono i grandi capi, che non hanno alcun interesse a trattare seriamente questa vicenda così becera.

La vittoria del Napoli a Firenze? Avevo forti timori per questa gara, pensavo che la sconfitta contro lo Spartak Mosca potesse lasciare qualche strascico. Mi ha impressionato la maturità raggiunta dalla squadra, qualche anno fa questa partita non sarebbe stata vinta”.