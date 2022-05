Del Genio: "Rinnovo Koulibaly e Fabian, ecco cosa farei se fossi in De Laurentiis"

Notizie Napoli calcio. Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Rinnovo Koulibaly e Fabian, le parole di Paolo Del Genio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Rinnovi di Koulibaly e Fabian non facili, ma è altrettanto difficile trovare dei sostituti all'altezza per 20 milioni. La mia idea è di tenerli lo stesso per un altro anno e portarli a scadenza, così non si altererebbe la competitività della squadra. Il calcio deve abituarsi a portare anche i calciatori fortissimi a scadenza".