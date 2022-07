Koulibaly-Chelsea, Venerato a CN24: "Incontro in corso col Napoli, Giuntoli impegnato col Brighton per chiudere Ostigard"

Ultime notizie di calciomercato sul futuro di Koulibaly lontano da Napoli per approdare al Chelsea. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: Koulibaly verso il Chelsea, le ultime Rai

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato: "Il Napoli sa che il giocatore vuole cambiare strada e che Ramadani gli ha portato l'offerta del Chelsea. Incontro importante col Chelsea, ma al momento Giuntoli e Pompillo sono impegnati col Brighton per concludere Ostigard. Koulibaly potrebbe non presentarsi a Dimaro e restare a Milano già nei prossimi giorni. Si lavora agli ultimi dettagli, 3 anni più 1 per Koulibaly per circa 9 milioni compresi di bonus. Il Napoli vorrebbe il pagamento in massimo due rate. Il Napoli ha provato a fare il massimo, ma quell'offerta è stato già un avvertimento ai tifosi. La Juve non è mai stata in gioco per la volontà del giocatore e del Napoli".