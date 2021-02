Koulibaly: "C'era modo di fare di più, il gol preso ci ha fatto male. Ora non abbiamo scuse: dobbiamo centrare la Champions!"

Ultimissime calcio Napoli – Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita di Europa League contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi dobbiamo essere dispiaciuti, c’era modo per fare qualcosa in più ma era difficile dopo il 2-0 dell’andata. Il gol preso ci ha fatto male, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Fa molto male uscire oggi, hanno giocato tutti in difesa ed i due gol presi lì ci hanno fatto male. Ora non abbiamo più scuse: dobbiamo centrare la Champions League. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo perché è troppo importante per tutti chiudere tra i primi quattro".