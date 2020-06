Koulibaly: "Gattuso ci ha dato nuova autostima, ora sappiamo soffrire! Grazie ai miei compagni per il sostegno, saremo pronti per la finale"

Notizie Napoli calcio. Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Raisport nel post partita di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

"Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sul gol non eravamo pronti ma abbiamo risposto bene. Dopo il pareggio siamo stati molto solidi, caratteristica che ci mancava da tempo. Gattuso? Ci ha dato molta fiducia in noi stessi, avevamo perso un po' di autostima. Ora sappiamo soffrire meglio in alcune partite, ci manca ancora del lavoro ma siamo sulla strada giusta. Stanno tornando le cose che riuscivamo a fare prima, siamo tutti concentrati e dentro il progetto per offrire qualcosa di importante ai nostri tifosi. Finale? Saremo pronti"

Sulla Juventus: "E' vero che feci un gol importante, ma ho fatto anche un autogol che ci è costato la vittoria. Voglia dare qualcosa indietro ai miei compagni che mi hanno sempre aspettato e sostenuto".