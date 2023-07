Koopmeiners, l'entourage svela: "Il Napoli lo aveva in pugno prima di andare all'Atalanta! Rinnoverà con i nerazzurri ma..."

Notizie Napoli calcio. Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, è uno dei tanti nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Rudi Garcia:

Vincenzo Morabito, membro dell'entourage di Koopmeiners, è intervenuto a Tv Play svelando alcuni retroscena di calciomercato:

"Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna, lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere. Jansen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto".