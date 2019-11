Serie A - "Credo che De Ligt si sia pentito di essere andato alla Juventus", il Mundo Deportivo ha intervistato Patrick Kluivert, attuale direttore generale delle giovanili del Barcellona: "Se ho provato a convincerlo? No, ma gli ho detto tante cose belle di Barcellona, sia come club che come città. Però alla fine decidono il giocatore e il suo agente. Magari ora si è un po' pentito, però alla fine va così. Devi imparare dalle tue decisioni".

De Ligt Juve