Klopp sul Coronavirus: "Non capisco perché chiediate una cosa del genere a uno come me"

Ultimissime calcio Napoli - Nel corso della conferenza post partita di Chelsea-Liverpool, Jurgen Klopp ha avuto un battibecco con un giornalista che gli chiedeva cosa pensasse del Coronavirus: "Siete preoccupati come squadra, come club, per la sua diffusione?" .

La risposta dell'allenatore del Liverpool: "Quello che non apprezzo è che su un tema così serio l'opinione di un allenatore di calcio sia considerata importante. Davvero, non lo capisco. Non è importante l'opinione di una persona famosa: dobbiamo parlare delle cose nel modo giusto. Non deve farlo una persona senza conoscenza come me. Le persone dotate di conoscenza ne parleranno e diranno alle persone di fare questo, di fare quest'altro e tutto andrà bene. Non gli allenatori di calcio. Io indosso solo un cappello da baseball e ho una brutta barba".