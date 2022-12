Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli sta spingendo per acquistare subito, dall'Udinese, Samardzic. La volontà del club è acquistarlo subito e lasciarlo in prestito a Udine per aggregarlo in estate alla rosa".