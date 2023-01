Kiwior, l'agente: "Interesse Napoli? Ecco come sono andate realmente le cose" | ESCLUSIVA

Sasha Huet Baranov, agente di Jakub Kiwior, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli seguiva Kiwior, gli piaceva. Ma Giuntoli era stato chiaro, non lo avrebbe mai preso a gennaio perchè questo gruppo di calciatori è forte. Lo seguivano questo sì, magari se in estate avesse avuto di un centrale mancino avrebbe fatto qualcosa. Poi, quando arrivano gli inglesi, in questo caso l'Arsenal che offre tanti soldi cambia tutto. Lui voleva andare lì"