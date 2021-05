Kiss Kiss Napoli - Pista nuova per la panchina del Napoli: c'è anche Marcelino ma ADL vuole Allegri

Napoli Calcio - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il nome nuovo per la panchina del Napoli è Marcelino García Toral. Ma occhio, perchè De Laurentiis vuole Allegri ed è lui in pole nella testa del presidente. C'è sempre la pista Galtier e giovedì potrebbe essere presentato a Roma il nuovo allenatore che, però, ancora non si conosce".