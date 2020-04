Kiss Kiss Napoli - Il Napoli ha fissato il prezzo per Milik: se la Juve lo vuole servono 50mln

Ultime calcio - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Milik piace alla Juventus, Sarri ne ha parlato con Paratici. Al momento non hanno bussato alla porta del Napoli, ma gli azzurri hanno fissato già il prezzo: non meno di 50 milioni di euro per averlo. A me risulta che alla fine vada alla Juventus. Milik deve fare una scelta: o rinnova o va via".