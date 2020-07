Kiss Kiss Napoli - Il cambio agente ha complicato i piani del Napoli: Osimhen si complica, ADL vuole chiudere alle stesse condizioni

Ultime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

"Noi siamo sempre stati prudenti con Osimhen. Il calciatore aveva deciso di cambiare agente e per questo avevamo colto che qualcosa poteva cambiare. Il nuovo agente chiede un ingaggio più elevato, con la possibilità di andare in Premier. Il Lille spinge per chiudere, il Napoli vuole chiudere per le stesse cifre e l'agente ne parla col Liverpool".