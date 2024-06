Kiss Kiss Napoli - Conte e Manna a Dimaro valuteranno un giocatore del Napoli che ha fatto bene in C

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte e Giovanni Manna vorranno fare una valutazione su un giovane che andrà in ritiro a Dimaro-Folgarida, ovvero Lorenzo Sgarbi che ha fatto una buona stagione in Serie C all’Avellino da attaccante e poi da esterno. Conte e Manna vogliono capire se potrà far parte della rosa dell’anno prossimo oppure se andrà in prestito al Bari”