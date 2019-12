Un ascoltatore di Kiss Kiss Italia ha parlato in radio e rivelando un episodio capitato stasera al San Paolo durante Napoli-Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Stasera gli steward, in Curva B, hanno detto a degli ultras del Napoli di sedersi sui sediolini e di non stare in piedi. Noi in Curva vogliamo tifare”.