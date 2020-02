Kiss Kiss, De Luca: "Striscione contro i napoletani a Milano? Siamo nell'epoca più stupida dell'umanità dopo la Seconda Guerra Mondiale"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Diego De Luca, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono straconvinto che se la prossima estate partiranno determinati giocatori ed arriverà un discreto gruzzoletto il Napoli potrà essere perfezionato da nomi di prima fascia. Non credo che il Napoli abbia fatto un mercato da salvezza, Demme era il capitano del Lipsia ed è stata un’operazione di mercato che una squadra come la SPAL non si sarebbe potuto permettere. E’ stato un mercato di prospettiva fatto di giovani affamati, come fatto sempre. Non si può sperare qualcosa di diverso, entreremo in una realtà parallela ed in un mondo che non esiste. Striscione contro i napoletani a Milano? Siamo nell’era più stupida dell’umanità dopo la seconda guerra mondiale. Stiamo toccando il fondo”.