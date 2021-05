Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dal mondo Allegri mi viene detto che il Real Madrid c’è per Allegri dallo scorso 25 marzo. I colloqui vanno avanti e si dovranno aspettare sviluppi. Se non si dovesse concretizzare la pista Real Madrid e il tecnico deciderà di ridursi l'ingaggio diventerebbe la prima scelta del Napoli".