Kim: "A Napoli annata fantastica, tifosi straordinari e li porterò sempre nel cuore! Ecco perchè ho scelto il Bayern"

Notizie Napoli calcio. Giornata di presentazione per Kim Min-jae al Bayern Monaco: l'ex difensore coreano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni anche sulla sua avventura in azzurro.

Ecco alcune dichiarazioni di Kim che ha parlato anche del Napoli nella conferenza stampa di presentazione al Bayern Monaco:

"A Napoli ho vissuto un’annata fantastica, abbiamo vinto lo scudetto, sono stato votato come il miglior difensore della Serie A, i tifosi del Napoli sono straordinari, li porterò per sempre nel mio cuore. Al Napoli abbiamo vinto il titolo dopo 33 anni, tutti abbiamo dato il massimo. Ogni membro della squadra ha aiutato in fase difensiva".

Sul soprannome "The monster": "Lo prendo molto positivamente perché mostra le caratteristiche del mio gioco. Voglio confermarlo qui in Germania. Il soprannome è nato in Corea. Ce n'erano diversi, questo ha preso piede".

Sul suo passaggio al Bayern Monaco: "Sono molto felice di essere qui. Voglio sempre imparare il meglio dai miei compagni di squadra, ci sono molti ottimi giocatore al Bayern. Sono una persona educata, ma do sempre il massimo in campo. Non ho mai avuto difficoltà ad adattarmi in campo. Voglio essere un leader in campo e lottare.

I giocatori, gli allenatori e anche il CEO Jan-Christian Dreesen si sono presi molta cura di me. Mi sento bene e non vedo l'ora di affrontare la sfida. Chiamatemi Kim, anche se sulla maglia mi piacere avere scritto Min-jae".

Difesa a tre? Mi adatto. Se giochiamo con la difesa a tre va bene, se giochiamo con la difesa a quattro giocherò con la difesa a quattro, se Tuchel vorrà mettermi a sinistra giocherò a sinistra e se vorrà mettermi a destra giocherò a destra".

Sulla lingua: "La conferenza l'abbiamo fatta in inglese, ma spero di imparare presto il tedesco".