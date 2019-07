Karnezis: "James? Volentieri, la società sa come aiutare la squadra. Scudetto o Champions? Sogno il campionato col Napoli! Mi sento a casa, mai visto un gruppo così!"

Orestis Karnezis, portiere della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Calore di Napoli? Prima di tutto li ringrazio per gli auguri, gente che ti apprezza e ti ama: ti spinge a far di più nei momenti di difficoltà, è bello per un calciatore sentirsi importante e rimane sempre in testa.

La testa per un portiere? Meret? La testa è fondamentale per un portiere. E' la cosa più importante, devi rimanere sempre tranquillo e sereno e prendere decisioni fondamentali, ti fa crescere di più. Essere più sereno è fondamentale per un portiere. Stasera canto al Rosatti? Mi sono preparato, vediamo dai.

Nuova regola: giocar palla in area coi difensori, può essere un vantaggio per il Napoli? Sì è una regola che cambia da quest'anno: proveremo a giocare il più possibile da dietro, cercheremo di farlo perchè abbiamo giocatori di grandissima qualità. Non si può far sempre, ma lo proveremo.

Stadio pieno, quanto è mancato l'entusiasmo dei tifosi? Tutta la gente sa che il San Paolo pieno è un'altra storia. Per noi giocare nello stadio pieno ti dà qualcosa in più, soprattutto la gente di Napoli che è molto calda. Anche per gli avversari sentono che avranno una giornata difficile, non un lavoro facile a casa nostra.

Ancelotti ha parlato di quel Napoli-Inter 4-1, con James e i nuovi acquisti si può alzare l'asticella? Facemmo una grande partita con l'Inter, sicuramente abbiamo giocatori fortissimi. Anche in attacco, abbiamo altissima qualità e giocatori di altissimo livello. La società sa cosa deve fare e farà il meglio per aiutare la squadra in tutti i sensi.

Manolas greco come me e James colombiano come Ospina, non è un caso? Ne parlate di James tra compagni? A noi non tocca il mercato, toccherà alla società. James? Sicuramente se arrivano calciatori fortissimi, volentieri.

Sogno per quest'anno? Di vincere qualcosa qua con il Napoli, vincere un trofeo sarebbe top! Champions o scudetto? Campionato!

Il Napoli non vince da trent'anni? Siete troppo vecchi (ride, in riferimento a De Maggio e Alvino, ndr)! So, ho capito da subito come si vive di calcio in questa città e sicuramente questo è un sogno che tocca tutti quelli che sono in questo club.

Napoli città? Mi piace la passione simile a quella greca con cui vivono per il calcio e per lo stadio, con bambini di tutte le età per strada che ti apprezzano così tanto. E' ciò che mi ha impressionato di più: mi sento a casa perchè anche in Grecia è così.

Manolas-Koulibaly? Più tranquillo non lo sei mai quando sei in porta perchè devi esser sempre attento, ma sicuramente c'è serenità se hai dinanzi a te due come loro. Non sottovalutiamo anche gli altri che possono giocare in questo ruolo: è una squadra completa in tutti i ruoli, farà bene.

Compagno con cui ho legato di più? Di più no, con tutti ci facciamo compagnia. E' un gruppo fantastico: non ho mai visto un gruppo come questo, fuori e dentro lo spogliatoio. Non c'è nessuno cattivo, tutti danno una mano: onorato di far parte di questo gruppo".