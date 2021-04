Kaio Jorge-Napoli, l'agente di Jorginho rivela: "E' il momento giusto per prenderlo! Sarei felice se andasse a giocare per gli azzurri"

Calciomercato Napoli - Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista del Chelsea Jorginho, ha parlato di Kaio Jorge al Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Jorginho può tornare al Napoli? Rimarrà al Chelsea anche l’anno prossimo, per il futuro pensa sempre di tornare in italia e vincere uno scudetto. Essendo un italo-brasiliano questo è un suo sogno. Kaio Jorge? E’ un ragazzo di prospettiva. Il Santos ha difficoltà economiche molto grandi, credo che questo sia il momento giusto per il Napoli per comprare questo giocatore. Joao Pedro? L’ho portato a Palermo quando aveva 17 anni e dopo l’Estoril l’ho portato al Cagliari. Era considerato un campione quando giocava nell’under 20 brasiliana con Neymar e Coutinho. Sarei molto felice se andasse al Napoli perché è un giocatore fantastico”.