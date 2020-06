Juventus, Sarri in conferenza: "Cosa ha fatto il Napoli per vincere? Calciato i rigori meglio di noi... Ecco qual è il nostro problema ora"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Napoli valevole per la finale di Coppa Italia. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Che Juve ha visto stasera?

"A livello di determinazione c'eravamo, abbiamo fatto una partita di applicazione. A livello di concentrazione c'eravamo. Siamo una squadra abituata a risolvere le situazioni con giocate individuali, ma in questo momento è difficile perché manchiamo di brillantezza. Il nostro problema è stato quello. I rigori poi si sbagliano. Resta comunque la rabbia per la finale persa. Dispiace per i ragazzi, per i tifosi e per la società. Un trofeo è sempre un trofeo. Speriamo di trasformare in voglia questa delusione"