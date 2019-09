Juventus, Sarri: "Mai detto che la Juve vinceva con gli aiutini! Partita con il Napoli? Vissuta come un pesce in un acquario, dispiaciuto per Koulibaly"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Ecco quanto riportato da tuttojuve.

"Mia mamma non era contentissima (ride, ndr). Mia nonna abitava a 500 metri dallo stadio di Firenze, quindi la fede della famiglia, a parte la mia che ero tifoso del Napoli, era viola. Io ho tanti ricordi intorno a quello stadio, purtroppo in questo momento vedo solo l'ultimo perché ci ho lasciato uno scudetto. Questo ricordo devo sostituirlo presto con uno positivo.

A Napoli c'era una differenza fra i 14/15 che giocavano di più e gli altri. Al Chelsea abbiamo adottato una rotazione forte, che ha coinvolto 18 giocatori. Adesso non siamo ancora totalmente pronti, ma l'obiettivo è avere 10 giocatori interscambiabili.

Non ho mai detto che le vittorie della Juventus erano figlie di aiuti e fortuna. Ho detto che la Juve era la squadra più forte, poi si poteva discutere su un episodio o meno, ma fa parte della normalità. A Napoli abbiamo perso anche campionati con 10 punti di scarto. Poi c’è stato un campionato in cui siamo stati in ballo fino alla fine, e lascia sfogare anche me come faccio sfogare i calciatori"