Juventus, prima vittoria da allenatore per Pirlo: "So che qui devo vincere. Attaccante? Mi serve il prima possibile"

Al termine del 5-0 in amichevole contro il Novara, il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky: "Stiamo provando varie soluzioni. Nel primo tempo eravamo a quattro dietro, diventa a tre in fase di impostazione. Nel secondo tempo eravamo bloccati a tre, stiamo preparando più soluzioni. La squadra deve averlo, i ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono. L'attaccante? Mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo, lo sarà fino a inizio a ottobre, ci sarà tempo per lavorare".