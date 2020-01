Juventus, Pjanic: "A Napoli sarà difficile nonostante la squadra abbia avuto qualche difficoltà. Gattuso è molto preparato"

Ultime calcio Napoli - A margine della presentazione delle nuove Predator, scarpa da calcio simbolo del brand tedesco Adidas, ha parlato Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus:

"Dobbiamo lottare su tutti i fronti, campionato, Coppa Italia e Champions League. Non dobbiamo mollare niente, siamo contenti per come stanno andando le cose. Siamo in forma da inizio anno, stiamo ottenendo risultati importanti. Ora iniziano le partite da dentro o fuori, è importante avere tutti a disposizione. Napoli? E' una squadra forte, ha avuto qualche difficoltà, ma in Coppa Italia ha fatto bene con la Lazio. Gattuso è molto preparato, sa motivare bene la squadra, sarà difficile. Chi è l'anti-Juve? Due-tre squadre, dobbiamo stare attenti a tutti, non solo a una squadra. Abbiamo poco vantaggio, il campionato sarà in equilibrio fino alla fine. Questa Juve sta facendo cose straordinarie negli ultimi anni, continuare a vincere è una cosa complicata, dura, la gente non se ne rende conto. Ma noi vogliamo vincere ancora, vogliamo entrare nella storia della Juventus".