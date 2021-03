Ultime notizie calcio - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto:

"Domani in gioco anche la panchina? Se dovessi pensare a questo non sarei nemmeno venuto in conferenza. E' una gara importante, io penso partita dopo partita. Per il futuro io sono qua, ma deciderà sempre la società in base ai risultati. Come sempre".