Juventus, Pirlo annuncia: "Problema muscolare per Cristiano Ronaldo, sarà out con l'Atalanta!"

Ultime notizie calcio - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Arriva, in tal senso, un annuncio importante su Cristiano Ronaldo, che non ci sarà domani a causa di un problema muscolare:

"E' nato già da lunedì, dopo l'ultima partita. I flessori erano carichi, non riusciva a spingere come voleva e riteneva opportuno. Parlando col preparatore, col dottore e anche con lui abbiamo preso questa decisione. C'è stato un accumulo di tante gare che l'ha portato a non recuperare da questo fastidio. Dybala partirà dall'inizio con Morata".