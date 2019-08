Juventus, Martusciello in mixed zone: "Sarri felice per la vittoria, era emozionato prima della gara.

Giovanni Martusciello, viceallenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria sul Napoli. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“È successo quello che succede in questo momento qui, dove le risorse energetiche vengono meno, non c’è più reazione. Si finisce ad accontentarsi del vantaggio e si sono commessi degli errori dettati dalla fatica, dalla leggerezza. Così si è rimessa in piedi una partita che era stata dominata per 60’”.