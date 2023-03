Alvino: "Nessuno può salvare la Juventus sugli stipendi, andrà in B! Il -15 per ora è un regalo"

Notizie Napoli calcio - Nel corso di Terzo tempo su Tele A, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato anche sul futuro della Juventus.

Caso Juventus, le parole di Carlo Alvino:

"Alla luce di quello che ho letto mi sono fatto l'idea che 14mila pagine sono piene di materiale, prove, intercettazioni, manoscritti e quant'altro, e perciò s'è riaperto il processo. La Juve che dovrebbe dire? Al di là dell'ottimismo di facciata, neanche nostro signore può salvare la Juventus e sarebbe uno scandalo di dimensioni bibliche. Aggiungo che il vero bubbone esploderà con la manovra stipendi, il -15 per ora è un regalo fatto alla Juve.

Per gli stipendi non può che concludersi con la retrocessione in B e Ceferin non aspetta altro e anche l'Uefa poi punirà la Juventus. Sarà un'ecatombe, altro che ottimismo di facciata! Il calcio italiano è un bivio, se dopo 14mila pagine applica la giustizia o si fa ridere dietro. Fa sorridere l'appiglio del tempo massimo...".