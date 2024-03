La Juventus va in ritiro in un periodo difficilissimo e ora arrivano delle nuove notizie in merito a quello che è stata la scelta del club con le parole dello stesso Allegri che spiega: “Ritiro? Abbiamo deciso di comune accordo. Restate insieme un giorno in più non è stata una punizione ma un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. Yildiz? Ultimamente ha giocato meno ma ha grandi qualità, va lasciato crescere con calma e senza pressioni”.