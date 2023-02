Juventus, il Ds Calvo: "Sentenza immotivata, ci difenderemo e pretendiamo rispetto"

Notizie Calcio - “Penalizzazione? Dopo ogni passaggio giudiziario la società si è espressa in maniera inequivocabile. Riteniamo la sentenza immotivata e illogica, questa è la nostra posizione: continueremo a difendersi in tutte le sedi opportune con tutto il massimo rispetto per le istituzioni ma continueremo a difenderci. Le parole offensive del Pm? Io credo che alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possano assumere un significato diverso da contesto corretto. Vale per la Juventus e per tutte le persone della Juventus coinvolte e anche per questo caso. Però c’è una cosa devo dirla: la Juventus dà da sempre rispetto e lo pretende anche da tutti”. Così Francesco Calvo, direttore sportivo bianconero, intervenuto nel pre partita di DAZN prima di Salernitana-Juventus.