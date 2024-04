Juventus, Giuntoli svela il futuro di Allegri: "A fine anno programmeremo"

Calciomercato - Prima di Cagliari-Juventus, secondo anticipo del venerdì della 33ª giornata di Serie A, Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica bianconera ha preso la parola attraverso i microfoni di SkySport per analizzare i temi del match:

"Non dobbiamo guardarci dietro ma avanti. Con l'obiettivo prefissato da inizio anni. Siamo felici per le cinque formazioni in Champions perché significa che il calcio italiano si è contraddistinto ancora una volta. Tutti conosciamo da dove veniamo. Dobbiamo rimettere a posto i conti e sappiamo che è un percorso: faremo del nostro meglio per farlo il prima possibile.

Noi siamo contenti di Allegri che sta facendo un grandissimo lavoro. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. In questo momento c'è anche un contratto e poi vogliamo concentrarci solo sugli obiettivi di campo da raggiungere. Dobbiamo programmare il futuro, insieme, con calma. Anche perché dobbiamo far coincidere più aspetti. Quello tecnico e quello economico in primis".