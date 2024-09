Juventus, Giuntoli a Dazn: "Manna importantissimo per me, Napoli collaudato! Hanno fatto un mercato senza precedenti"

Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli:

“Rapporto con Manna? E’ stato importantissimo per me quando sono arrivato alla Juventus, per questo lo ringrazio molto visto che io sono arrivato in bianconero da solo”.

Siamo da scudetto? Onestamente se faccio una riflessione sul Napoli, sono collaudati ed esperta. 8/11 dei calciatori azzurri giocano insieme da anni e hanno fatto un mercato senza precedenti, investendo su calciatori già fatti da 27 anni in su. Noi abbiamo fatto mercato prospettico con profonda rifondazione, vogliamo essere competitivi sin da subito ma non è facile anche se ci proveremo con tutte le forze”.

Thiago Motta? Siamo un progetto giovane e dobbiamo lavorare per capire chi siamo. Vogliamo essere protagonisti perchè siamo la Juventus, ma deve essere un percorso e non un evento”.