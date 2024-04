Juventus, Gatti: "L'attacante più difficile da marcare? Dico Osimhen, ma anche..."

Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore della Juventus Federico Gatti ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, in cui parla anche dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Chi è stato l'attacante più difficile da marcare?

«Sicuramente l’anno scorso Mbappè nel Psg, ma ce n’è tanti: anche Leao e Osimhen. Direi anche Vlahovic, ma ci gioco insieme. Non puoi mai lasciare nulla al caso o staccare la testa per due minuti. Per il difensore è più difficile, non puoi sbagliare nemmeno una palla. Loro magari sbagliano tre o quattro occasioni, ma poi se segnano hanno fatto il loro. In difesa puoi fare grandi interventi durante la partita, ma se nell’occasione del gol sbagli rovini la partita»