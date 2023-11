Juventus, Di Livio promuove Fabian Ruiz: "Con lui i bianconeri sarebbero da scudetto! Napoli? Me lo aspettavo più avanti"

Notizie calcio. Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli ora al PSG, è entrato nel mirino della Juventus per gennaio. I bianconeri lo vorrebbero in prestito, con Giuntoli al lavoro per cercare un accordo.

Di Fabian Ruiz ne ha parlato anche Angelo Di Livio, ex Juventus, ai microfoni di Tuttosport:

«Non è un mistero che stiano cercando un centrocampista. Tra i nomi circolati finora dico Fabian Ruiz: lo spagnolo alzerebbe la qualità della rosa a livello di palleggio e ha nei piedi 4-5 gol come chiede Allegri. Giuntoli lo conosce bene e al Napoli non era niente male. Personalmente mi piace molto anche Rodrigo De Paul, un elemento di livello assoluto. Spero possa arrivare alla Juve uno dei due: sarebbero ottimi colpi per alzare il livello della squadra». Sul campionato: "Devo dire la verità: non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione".