Juventus, De Ligt: "Contento che sia Allegri il mio allenatore adesso: con lui per migliorare"

Ultime calcio - "Allegri è un allenatore con grande esperienza, che sa di calcio, che ha vinto tanto con Juventus e Milan", a parlare è il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ai microfoni di DAZN:

"Sono contento che lui sia il mio allenatore adesso, questo è molto importante per migliorare. Tatticamente mi aiuta tantissimo, lui ha quest'idea di giocare per tutti i novanta minuti con la giusta mentalità, per vincere la partita. Non è importante se giochiamo un calcio bello o brutto, l'unica cosa che conta è vincere".