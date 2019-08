Juventus, Danilo su Sarri: "Ha uno stile particolare, le sue squadre difficili da affrontare come il Napoli"

Notizie Calcio - Danilo, terzino destro e nuovo acquisto della Juventus, si è presentato in conferenza stampa a Torino rispondendo alle domande dei giornalisti presenti all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole su Maurizio Sarri.

"Sarri ha uno stile molto particolare. E' ovviamente un allenatore cui piace stare sempre con la palla e comandare il gioco e l'abbiamo visto in Inghilterra con il Chelsea e abbiamo anche affrontato il Napoli quando lo allenava lui. Erano squadra complicate da affrontare, è uno stile di gioco che mi piace e a cui sono abituato, non penso avrò difficoltà ad adattarmi a quello che chiede. La fase difensiva qui è importante, lo so, e nonostante il abbia 28 anni sono aperto a imparare tutto ciò che posso. Ho voglia di imparare ed evolvermi".